"المهندسين" تسلم 4 منازل لأسر عفيفة في محافظة جرش

الوكيل الإخباري - سلمت نقابة المهندسين الأردنيين، مفاتيح أربعة منازل لأسر عفيفة في منطقة برما ومنطقة سوف المدينة ومخيم سوف في محافظة جرش من خلال لجنة المسؤولية الاجتماعية، بحضور عضو مجلس النقابة رئيس لجنة ادارة صندوق المسؤولية الاجتماعية المهندس معتز الشوارب ورئيس مجلس فرع النقابة في محافظة جرش نائب رئيس صندوق المسؤولية الاجتماعية المهندس باسل شهاب، وعضو لجنة صندوق المسؤولية الاجتماعية المهندس أشرف البوريني.

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وقال المهندس معتز الشوارب، إن الحملة تأتي استمرارا لجهود لجنة المسؤولية الاجتماعية في نقابة المهندسين لدعم ومساندة الأهل من الاسر العفيفة الممتدة على كافة مساحات الوطن، مبينا أن اللجان المختصة التي شكلتها النقابة، عملت على اعادة ترميم المنازل العائدة لأسر عفيفة في المحافظة لتضمن لهم العيش بكرامة.



وأكد على الجهود التي تبذلها كافة مؤسسات الوطن والأفراد في مساندتهم لنقابة المهندسين في هذه المرحلة، حتى تستطيع الاستمرار في عملها لإدخال البسمة إلى وجوه العائلات التي تحتاج الى دعم مؤسسات المجتمع المدني كاملة، إضافة إلى شبكة الأمان الاجتماعي.



بدوره، قال رئيس فرع النقابة في محافظة جرش، المهندس باسل شهاب، إنه وانطلاقا من دور نقابة المهندسين وفرعها في محافظة جرش، واستمرارا لحملة فزعة أهل لترميم منازل الأسر العفيفة، تم ترميم أربعة منازل تعود لأسر عفيفة في محافظة جرش، والتي كانت تعاني من ظروف سيئة جدا، وتفتقر الى أبسط مقومات الحياة الضرورية.



وأشار إلى أن النقابة وفرعها في جرش، قامت بواجبها وضمن مساهمتها في المجتمع المحلي، بإعادة ترميم المنازل لتكون ملائمة للسكن، مبينا أن تلك المنازل تم اختيارها من عدة منازل تقدم بها اصحابها، وضمن لجنة مشكلة لهذه الغاية.