المهندسين: مؤتمر التعدين الدولي في الأول من شباط المقبل

الوكيل الإخباري

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- تعقد شعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية والبترول في نقابة المهندسين مؤتمر التعدين الأردني الدولي التاسع في الأول من شباط المقبل.وقال رئيس شعبة هندسة المناجم والتعدين والهندسة الجيولوجية والبترول سمير الشيخ في تصريح صحفي الأحد، إن المؤتمر سيناقش معيقات التعدين واقتصاداته، والنفط والغاز والصخر الزيتي، والهندسة الجيولوجية، والتشريعات وأثرها على الاستثمار في قطاعي التعدين والطاقة، إضافة إلى أزمة المياه وتحدياتها المستقبلية، ومشروعات المياه الاستراتيجية، والتقنيات الحديثة في هذه المجالات كالبرمجيات والنانو.واوضح رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر عبدالكريم قطيشات، انه ستعرض في المؤتمر 22 ورقة بحثية من الاردن والدول المشاركة، مشيرا الى أن المؤتمر سيعقد بدعم من البنك الاسلامي الاردني، شركة مناجم الفوسفات الاردنية، شركة البوتاس العربية، شركة الصناعات الكيماوية والتعدينية والجسر العربي للدراسات الهندسية.