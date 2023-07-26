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الأربعاء، 26-07-2023 07:56 م

ارتفاع الحمل الكهربائي في العقبة بنسبة 9% بسبب موجة الحرّ

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الوكيل الإخباري - ارتفع الحمل الكهربائي في محافظة العقبة، إلى 198 ميغاواط، بنسبة 9 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجلت 182 ميغاواط بسبب موجة الحر الحالية.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة توزيع الكهرباء في العقبة المهندس سهم المجالي، إن ارتفاع الحمل الكهربائي الذي يسجل لأول مرة منذ سنوات جاء نتيجة موجة الحر التي يمر بها الأردن عمومًا والعقبة خاصة، إضافة إلى التوسع بالمشاريع العمرانية والاستثمارية الكبرى.


وبين المجالي أن القدرة الاستيعابية لمحطات الرفع الكهربائي في العقبة تصل إلى 1000 ميغاواط، مؤكداً أن المنظومة الكهربائية في العقبة بأحسن حالاتها.

 




 

 


 

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