المواصفات تحذر الاردنيين بشأن توزين الأضاحي

الوكيل الإخباري- أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس، اليوم الأربعاء أن على المواطنين الراغبين بشراء أضحية التأكد من الميزان/ القبّان مثبت على سطح مستوٍ والمؤشر على قراءة الصّفر. وأن لا يوضع على الميزان/ القبّان أيّ جسم آخر سوى الأضحية المراد توزينها.



وقالت المؤسسة في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه في حال الشّك بقراءة الميزان، لا تتردد بإبلاغ مؤسسة المواصفات والمقاييس على هاتف ووتساب الشكاوى 065301243 أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أيقونة الشكاوى على موقعنا www.jsmo.gov.jo ، أو عبر تطبيق "بخدمتكم".

اضافة اعلان



