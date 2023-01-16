المواصفات والمقاييس: نستهدف تعزيز الثقة بجودة وأمان المنتجات

الوكيل الإخباري - ألقت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، المهندسة عبير بركات الزهير، اليوم الاثنين، محاضرة بعنوان: "أثر استراتيجية مؤسسة المواصفات والمقاييس على الأمن القومي"، للدارسين في دورة الدفاع الوطني 20، بحضور آمر الكلية العميد الركن عزام الرواحنة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه فيها.

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وقالت الزهير: "إن الأمن القومي هو قدرة الدولة ليس فقط على حماية الوطن من التهديدات التي تواجهها، وإنما يتصل كذلك بقدرة الدولة على حماية مواطنيها، وتحسين نوعية الحياة وجودتها ومستواها".



وبينت الزهير أن رسالة مؤسسة المواصفات والمقاييس تقوم على تعزيز الثقة بجودة المنتجات ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال تطبيق وتطوير أنشطة التقييس والمقاييس وتقييم المطابقة بشراكات فعّالة وفقاً لأفضل الممارسات.



وأكدت الزهير أن المؤسسة تهدف إلى تعزيز الثقة بجودة وأمان المنتجات وفقاً لأفضل الممارسات والارتقاء بأنشطة تقييم المطابقة لخلق بيئة تنافسية اقتصادية جاذبة وتطوير أنظمة تقييس ومقاييس وطنية متوائمة مع الممارسات الدولية، إضافة إلى تطوير الأداء المؤسسي بكفاءة وفعالية تبعاً لمعايير التميز.



وفي نهاية المحاضرة، دار نقاش موسع أجابت خلاله مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس على أسئلة واستفسارات الدارسين.