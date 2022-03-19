المومني: التحقيق بـ 36 مخالفة مال أسود في الانتخابات.. و5 آلاف مراقب محلي ودولي

الوكيل الاخباري - أعلن عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، السبت، وجود نحو 5 آلاف مراقب على الانتخابات المحلية المقرر عقدها يوم الثلاثاء.

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وأشار المومني عبر برنامج "أخبار الأسبوع" لمشاركة نحو 5 آلاف مراقب محلي ودولي، منهم أكثر من 100 مراقب دولي، وقال، إن الإجراءات محكمة والضمانات حقيقية ومطبقة، والنزاهة مضمونة، وليست محل نقاش.



وأضاف المومني: "لا توجد ثغرة في العملية الانتخابية يمكن النفاذ منها" وتحدث المومني عن وجود 777 مخالفة انتخابية حتى الآن، مضيفاً أن المخالفات تذلل عبر التواصل مع المخالفين.



وقال، إن المخالفات صُوبت، ولم تُحل أي قضية للادعاء العام.



"هناك شكل آخر من المخالفات التي إن ثبتت تصبح شبهات مال أسود وعددها 36 والتثبت منها جارٍ"، وفق المومني.