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الخميس، 28-07-2022 04:55 م

المياه تناشد عدم التنزه أو السباحة بالقرب من المواقع المائية تجنباً للغرق

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الوكيل الإخباري - ناشدت وزارة المياه والري /سلطة وادي الاردن المواطنين في المناطق القريبة من المواقع المائية والسدود وقنوات الري وخاصة في مناطق الأغوار بالقرب من قناة الملك عبد الله وكذلك السياح والزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع مع ما تشهده المملكة من ارتفاع في درجات الحرارة  بضرورة عدم الاقتراب من هذه المواقع الخطرة والأخذ بالنداءات والحملات التوعوية والإرشادات التي تؤكد على أن هذه المواقع غير مخصصة للسباحة و لا للتنزه او الاقتراب منها لما لذلك من خطر على حياتهم وحياة عائلاتهم في ظل تزايد حالات الغرق المتكررة بين الحين والآخر مؤكدة أن عدم الاكتراث من قبل البعض يعد سببا رئيسيا لحالات الغرق التي نشهدها بين الحين والآخر. 

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 وشددت على جميع المؤسسات المعنية والاهلية والبلديات التي تقع بالقرب من هذه المواقع ضمن مناطقها بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع السماح لأي أحد الاقتراب من هذه المواقع المائية الخطرة وكذلك أصحاب  الوحدات الزراعية والمزارعون والقاطنون في  المناطق الزراعية مطالبة أيضا بعدم السماح لأي أحد بالسباحة في البرك الزراعية والمسطحات المائية داخل مزارعهم ، منوهة ان الوزارة / سلطة  وادي الاردن تواصل اتخاذ العديد من الإجراءات لحماية المصادر المائية المختلفة وخاصة قناة الملك عبدالله والبرك والمصادر المائية المختلفة .


وأضافت أن حالات الاستهتار وعدم الأخذ بالتعليمات التي تطلقها وزارة المياه والري / سلطة  وادي الاردن بهدف المحافظة على هذه المنشأت وحماية أرواح المواطنين يشكل ظاهرة مقلقة لكوادر سلطة وادي الاردن التي تبذل جهود استثنائية لمنع حالات السباحة في هذه المواقع من خلال برامج متعددة تتضمن مراقبين ودوريات راجلة ومتحركة على طول امتداد قناة الملك عبدالله التي تمتد لمسافة 110 كيلو متر اضافة الى المراقبات الدائمة من خلال وحدة الأمن والحماية و الإرشادات  التحذيرية والاشياك والأسيجة الموجودة على هذه المواقع لحمايتها ومنعنها من التلوث كونها مياه سطحية يتم الاستفادة منها لغايات الشرب أساسا  وكذلك الزراعة.


وزادت برغم وجود العديد من اللوحات الارشادية التحذيرية وعمل السياجات الأزمة والجدران الاستنادية في كافة المواقع المائية جنبا الى جنب مع البرامج التوعوية والحملات والنداءات لاهالي المناطق ولكافة المواطنين عبر وسائل الاعلام الا ان السلطة تتفاجئ دوما بالاعتداء على وسائل الحماية الموجودة في أوقات  متعددة والسباحة مما يوقع حالات غرق للأسف الشديد خاصة للأطفال وذويهم نتيجة الاستهتار المستمر والتصرفات غير المسؤولة من قبل عائلاتهم إما بالسباحة أو التنزه بالقرب منها والضرب بعرض الحائط لهذه النداءات .


 




 

 


 

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