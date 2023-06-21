الأربعاء 21-06-2023
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الأربعاء، 21-06-2023 02:22 م

المياه تنفذ برنامجاً تدريبياً تحت عنوان: أساسيات المتابعة والتقييم من منظور النوع الاجتماعي

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الوكيل الإخباري- افتتح مساعد  الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية السيد محمد العفيشات البرنامج التدريبي حول "أساسيات المتابعة والتقييم من منظور النوع الاجتماعي" والذي تم تنفيذه بالتعاون مع مشروع حوكمة قطاع المياه الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  USAID، وبحضور مديرة وحدة دراسات المرأة السيدة نيفين الكفوف ومدير مديرية التطوير المؤسسي المهندسة صفاء الغرايبة وعدد من موظفي وموظفات قطاع المياه المعنيين بمتابعة مؤشرات الأداء في مؤسسات وشركات المياه، وأعضاء الفريق القطاعي لدمج النوع الاجتماعي.  حيث قامت المهندسة تهاني أيوب - رئيسة قسم المتابعة والتقييم، والمهندسة فدوى عبد القادر- مديرة النوع الإجتماعي والشباب بتدريب المشاركين على المفاهيم الأساسية في كل من المتابعة والتقييم، النوع الإجتماعي، معايير جودة البيانات، تطوير مؤشرات الأداء المؤسسي وإنشاء بطاقات المؤشرات المرجعية بهدف رصد تقدم وضع النساء في القطاع من خلال تحقيق أهداف سياسة النوع الإجتماعي في قطاع المياه.اضافة اعلان

 




 

 


 

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