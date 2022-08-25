المياه: ضبط 3 اعتداءات في مناطق الشونة الجنوبية - صور

الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة المياه والري / سلطة المياه 3 اعتداءات على خط الناقل للمياه المزود لمناطق الشونة الجنوبية.

اضافة اعلان



وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، إنها نفذت حملة في مناطق الشونة الجنوبية تمت من خلالها ضبط اعتداءات تمثلت بسحب خطوط لتزويد مزارع وري أشجار وتعبئة برك سباحة داخل شاليهات بأقطار مختلفة بطريقة غير قانونية ومخالفة، تسحب من حصص المواطنين المخصصة لغايات مياه الشرب بكميات كبيرة.



وأضافت أنه تم فصل هذه الخطوط وإعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة لتحويلها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأكدت أن الحملة مستمرة لتشمل معظم المناطق، مؤكدة ان هذه الاعتداءات تشكل أحد أهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه.







