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الثلاثاء، 25-01-2022 04:16 م

النقل: المملكة ستقدم كافة التسهيلات للفلسطينيين

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الوكيل الاخباري- بحث وزير النقل المهندس وجيه عزايزة خلال لقائه نظيره الفلسطيني عاصم سالم، في عمان ، اليوم الثلاثاء ، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وعدة موضوعات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها المشاريع التي تعكف وزارة النقل الاردنية على تنفيذها وخصوصا في مجال النقل العام .

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واتفق الجانبان على أهمية التعاون المشترك فيما يخص استخدام التطبيقات الذكية، والتحول نحو استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، تماشياً مع التطور العالمي بهذا المجال.


واطلع المهندس عزايزة الوزير الفلسطيني على مراحل تنفيذ مشروع باص التردد السريع الذي سيربط بين مدينتي عمان والزرقاء ومدى اهمية المشروع في الحد من الازمات المرورية والتسهيل على حركة تنقل المواطنين . 


وأكد المهندس عزايزة أن فلسطين محطة رئيسية في مشروع الربط الإقليمي، وهو ما سينعكس إيجاباً على جميع الدول المشاركة بالربط ، مشدداً على عمق العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين، خاصة في مجال النقل ، حيث سيتم تقديم كل التسهيلات الممكنة للجانب الفلسطيني ، لتسهيل حركة الأفراد والبضائع عبر المعابر الدولية للبلدين، فضلا عن استخدام التجار الفلسطينيين لميناء العقبة بحركات الاستيراد والتصدير.


بدوره، أشاد الوزير الفلسطيني، بمواقف المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني الداعمة لفلسطين، مؤكداً على عمق العلاقة التاريخية بين الأردن وفلسطين داعيا الى ضرورة العمل على اعادة تأهيل جسر الامير محمد كمعبر تجاري لتسهيل حركة انسياب البضائع بين الطرفين .

 

 

 




 

 


 

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