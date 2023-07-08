الهواري : الصحة تعمل على تطبيق نظام التطوير المهني

الوكيل الاخباري - افتتح وزير الصحة فراس الهواري الندوة الوطنية للتبادل الإقليمي حول التطوير المهني المستمر في القطاع الصحي التي نظمتها وزارة الصحة بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من خلال مشروع استدامة النظم الصحية المحلية في عمان السبت.



واشار الوزير الهواري إلى التزام وزارة الصحة بالتطوير المهني المستمر، مؤكداً على أهمية ذلك في تعزيز قدرات ومهارات العاملين في القطاع الصحي وبما يتماشى مع استراتيجية الوزارة ورؤية التحديث الاقتصادي.



وأكد الهواري على أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسات الوطنية، والمجالس الصحية، في عملية التطوير المهني المستمر، لمقدمي الرعاية الصحية في الأردن، وانعكاس ذلك على جودة خدمات الرعاية الصحية.

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