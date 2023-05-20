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السبت، 20-05-2023 08:52 م

الوطني للبحوث الزراعية يستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد أرينينا

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الوكيل الاخباري - استضاف المركز الوطني للبحوث الزراعية، اليوم السبت، الاجتماع السنوي للجنة التنفيذية لاتحاد مؤسسات البحوث الزراعية في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا (أرينينا).

وأكد مدير عام مركز البحوث الدكتور نزار حداد، أن شراكة المركز الفاعلة مع اتحاد "أرينينا" لها انعكاس واضح على القطاع الزراعي وتطوير البحث العلمي من خلال تبني تقنيات حديثة تسهم بتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

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