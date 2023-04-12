الأربعاء 12-04-2023
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الأربعاء، 12-04-2023 06:25 م

"الوكيل الإخباري" ينشر نتائج قرعة الحج للمعلمين 2023 - اسماء

جدة-السعودية-تستضيف-إكسبو-الحج-2023


الوكيل الاخباري - اجرت اليوم وزارة التربية والتعليم قرعة الحج للعام 2023 الخاصة بالموظفين.

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وكانت النتائج كتالي : السحب بحسب المديرية، وعدد المسجلين (9155) مرشحًا ومرشحة


مركز الوزارة : غادة محمد سليمان العكول


تربية الطيبة والوسطية : محمد امين محمود القرعان


تربية مادبا : عبدالله صالح ابراهيم داود


تربية جرش : هندا ابراهيم محمد الهقيان , ميساء عبد الرحيم العويسي


تربية قصبة اربد : فانت محمد خالد العمري , تالا نسيم بركات الطويل محمد سمير محمود


تربية السلط : سيف جمال اعبسى الزعبي


تربية معان : صفاح محمد عبدالسلام الرفايعة


تربية الطفيلة : علي بدري عبدو القصاص


تربية الرمثا : نضال محمد ابراهيم المسيرحين


تربية عجلون : رانيا منصور فلاح عتوم , عبيدة ضيفالله المومني


عين الباشا : ايمان ابراهيم احمد حمدان

 

تربية العقبة :خالد محمود حسن صلاح


تربية الكورة : هناء عيسى عبد علوة


تربية بني كنانة : ادم حسن علي عناقرة


تربية الاغوار الشمالية : اريد محمد سليمان الساكت


تريبية المزار الجنوبة : سنابل حسين كساب الرواشدة


تربية القصر : هبة جبر عبدالله الخطيب


تربية قصبة عمان : محمد ربيع عبدالله كراجة , شرين محمد محمود الوزني


لواء الجامعة : علي يوسف عبدالله الدقس


تربية الكرك : عرار عاطف ربيع الضلاعين


تربية الزرقاء الاولى : سمر خلف محمود الصمادي , رباب عبد الرؤف شفيق قبلاوي


تربية الرصيفة : فيحاء بلال عبد الكريم الخطيب , اماني عبد الماضي عبدالقادر عيد


تربية المفرق : زينب حسان احمد الرشود , عمر نايف حمدان العليمات


تربية الاغوار الجنوبية : انس سلمان سالم الرشيدات


تربية عين الباشا : ايمان ابراهيم احمد حمدان


تربية ماركا : ربى محمد فواز قرمش , نورا محمد احمد عثمان , تغريد محمد عبدالقادر الدرابيع


تربية السلط : سيف جمال عيسى الزعبي


تربية البادية الشمالية الشرقية : رابعة هايل معد الماضي , هناء عودة نهار الشرفات


تربية الشمالية الغربية : محمد سعيد ذيب لحلوح , مرزوقة سمحمد شريتح


تربية البتراء : اسماء خالد عيد السعيديين


تربية الجيزة : نعايم عبدالمعطي دعاس السحيم


تربية ذيبان : سهام محمد دميثان الفقهاء


تربية الشوبك : سهام علي حمد البدور


تربية الزرقاء الثانية : محمد ابراهيم حسن النواس


تربية البادية الجنوبية : منى علي ضيف الله الطواقين


تربية الموقر : عبدالله سلمان فليح الربضي


تربية بصيرا : انصاف موسى حمدان العمريين


تربية سحاب : مجدي وائل عبداللطيف الحاج علي


تربية لواء القويسمة : دانا ميعاد محمد زيد الكيلاني , سماح محمد فايز الكردي


تربية ناعور : حنان خالد حسين النبتيتي


تربية وادي السير : غدير محمد عبدالكريم المومني


تربية بني عبيد : محمود احمد محمود طلفاح


تربية المزار الشمالي : ياسر علي فالح بني عامر


المشرفين مرشدين تربية اسلامية : ضيف الله حسن محمد السعود , ياسر موسى خليل العلي


الاسماء الاحتياطية مشرفين مرشدين تربية اسلامية : ماجد محمد عبد المعطي الطراونة , ابراهيم احمد الطباع , احمد تركي عبد ربة , مجدي احمد عبدالسلام كساب




 




 

 


 

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