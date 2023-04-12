"الوكيل الإخباري" ينشر نتائج قرعة الحج للمعلمين 2023 - اسماء

الوكيل الاخباري - اجرت اليوم وزارة التربية والتعليم قرعة الحج للعام 2023 الخاصة بالموظفين.
وكانت النتائج كتالي : السحب بحسب المديرية، وعدد المسجلين (9155) مرشحًا ومرشحة
مركز الوزارة : غادة محمد سليمان العكول
تربية الطيبة والوسطية : محمد امين محمود القرعان
تربية مادبا : عبدالله صالح ابراهيم داود
تربية جرش : هندا ابراهيم محمد الهقيان , ميساء عبد الرحيم العويسي
تربية قصبة اربد : فانت محمد خالد العمري , تالا نسيم بركات الطويل محمد سمير محمود
تربية السلط : سيف جمال اعبسى الزعبي
تربية معان : صفاح محمد عبدالسلام الرفايعة
تربية الطفيلة : علي بدري عبدو القصاص
تربية الرمثا : نضال محمد ابراهيم المسيرحين
تربية عجلون : رانيا منصور فلاح عتوم , عبيدة ضيفالله المومني
عين الباشا : ايمان ابراهيم احمد حمدان
تربية العقبة :خالد محمود حسن صلاح
تربية الكورة : هناء عيسى عبد علوة
تربية بني كنانة : ادم حسن علي عناقرة
تربية الاغوار الشمالية : اريد محمد سليمان الساكت
تريبية المزار الجنوبة : سنابل حسين كساب الرواشدة
تربية القصر : هبة جبر عبدالله الخطيب
تربية قصبة عمان : محمد ربيع عبدالله كراجة , شرين محمد محمود الوزني
لواء الجامعة : علي يوسف عبدالله الدقس
تربية الكرك : عرار عاطف ربيع الضلاعين
تربية الزرقاء الاولى : سمر خلف محمود الصمادي , رباب عبد الرؤف شفيق قبلاوي
تربية الرصيفة : فيحاء بلال عبد الكريم الخطيب , اماني عبد الماضي عبدالقادر عيد
تربية المفرق : زينب حسان احمد الرشود , عمر نايف حمدان العليمات
تربية الاغوار الجنوبية : انس سلمان سالم الرشيدات
تربية عين الباشا : ايمان ابراهيم احمد حمدان
تربية ماركا : ربى محمد فواز قرمش , نورا محمد احمد عثمان , تغريد محمد عبدالقادر الدرابيع
تربية السلط : سيف جمال عيسى الزعبي
تربية البادية الشمالية الشرقية : رابعة هايل معد الماضي , هناء عودة نهار الشرفات
تربية الشمالية الغربية : محمد سعيد ذيب لحلوح , مرزوقة سمحمد شريتح
تربية البتراء : اسماء خالد عيد السعيديين
تربية الجيزة : نعايم عبدالمعطي دعاس السحيم
تربية ذيبان : سهام محمد دميثان الفقهاء
تربية الشوبك : سهام علي حمد البدور
تربية الزرقاء الثانية : محمد ابراهيم حسن النواس
تربية البادية الجنوبية : منى علي ضيف الله الطواقين
تربية الموقر : عبدالله سلمان فليح الربضي
تربية بصيرا : انصاف موسى حمدان العمريين
تربية سحاب : مجدي وائل عبداللطيف الحاج علي
تربية لواء القويسمة : دانا ميعاد محمد زيد الكيلاني , سماح محمد فايز الكردي
تربية ناعور : حنان خالد حسين النبتيتي
تربية وادي السير : غدير محمد عبدالكريم المومني
تربية بني عبيد : محمود احمد محمود طلفاح
تربية المزار الشمالي : ياسر علي فالح بني عامر
المشرفين مرشدين تربية اسلامية : ضيف الله حسن محمد السعود , ياسر موسى خليل العلي
الاسماء الاحتياطية مشرفين مرشدين تربية اسلامية : ماجد محمد عبد المعطي الطراونة , ابراهيم احمد الطباع , احمد تركي عبد ربة , مجدي احمد عبدالسلام كساب