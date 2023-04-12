"الوكيل الإخباري" ينشر نتائج قرعة الحج للمعلمين 2023 - اسماء

الوكيل الاخباري - اجرت اليوم وزارة التربية والتعليم قرعة الحج للعام 2023 الخاصة بالموظفين.

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وكانت النتائج كتالي : السحب بحسب المديرية، وعدد المسجلين (9155) مرشحًا ومرشحة



مركز الوزارة : غادة محمد سليمان العكول



تربية الطيبة والوسطية : محمد امين محمود القرعان



تربية مادبا : عبدالله صالح ابراهيم داود



تربية جرش : هندا ابراهيم محمد الهقيان , ميساء عبد الرحيم العويسي



تربية قصبة اربد : فانت محمد خالد العمري , تالا نسيم بركات الطويل محمد سمير محمود



تربية السلط : سيف جمال اعبسى الزعبي



تربية معان : صفاح محمد عبدالسلام الرفايعة



تربية الطفيلة : علي بدري عبدو القصاص



تربية الرمثا : نضال محمد ابراهيم المسيرحين



تربية عجلون : رانيا منصور فلاح عتوم , عبيدة ضيفالله المومني



عين الباشا : ايمان ابراهيم احمد حمدان

تربية العقبة :خالد محمود حسن صلاح



تربية الكورة : هناء عيسى عبد علوة



تربية بني كنانة : ادم حسن علي عناقرة



تربية الاغوار الشمالية : اريد محمد سليمان الساكت



تريبية المزار الجنوبة : سنابل حسين كساب الرواشدة



تربية القصر : هبة جبر عبدالله الخطيب



تربية قصبة عمان : محمد ربيع عبدالله كراجة , شرين محمد محمود الوزني



لواء الجامعة : علي يوسف عبدالله الدقس



تربية الكرك : عرار عاطف ربيع الضلاعين



تربية الزرقاء الاولى : سمر خلف محمود الصمادي , رباب عبد الرؤف شفيق قبلاوي



تربية الرصيفة : فيحاء بلال عبد الكريم الخطيب , اماني عبد الماضي عبدالقادر عيد



تربية المفرق : زينب حسان احمد الرشود , عمر نايف حمدان العليمات



تربية الاغوار الجنوبية : انس سلمان سالم الرشيدات



تربية عين الباشا : ايمان ابراهيم احمد حمدان



تربية ماركا : ربى محمد فواز قرمش , نورا محمد احمد عثمان , تغريد محمد عبدالقادر الدرابيع



تربية السلط : سيف جمال عيسى الزعبي



تربية البادية الشمالية الشرقية : رابعة هايل معد الماضي , هناء عودة نهار الشرفات



تربية الشمالية الغربية : محمد سعيد ذيب لحلوح , مرزوقة سمحمد شريتح



تربية البتراء : اسماء خالد عيد السعيديين



تربية الجيزة : نعايم عبدالمعطي دعاس السحيم



تربية ذيبان : سهام محمد دميثان الفقهاء



تربية الشوبك : سهام علي حمد البدور



تربية الزرقاء الثانية : محمد ابراهيم حسن النواس



تربية البادية الجنوبية : منى علي ضيف الله الطواقين



تربية الموقر : عبدالله سلمان فليح الربضي



تربية بصيرا : انصاف موسى حمدان العمريين



تربية سحاب : مجدي وائل عبداللطيف الحاج علي



تربية لواء القويسمة : دانا ميعاد محمد زيد الكيلاني , سماح محمد فايز الكردي



تربية ناعور : حنان خالد حسين النبتيتي



تربية وادي السير : غدير محمد عبدالكريم المومني



تربية بني عبيد : محمود احمد محمود طلفاح



تربية المزار الشمالي : ياسر علي فالح بني عامر



المشرفين مرشدين تربية اسلامية : ضيف الله حسن محمد السعود , ياسر موسى خليل العلي



الاسماء الاحتياطية مشرفين مرشدين تربية اسلامية : ماجد محمد عبد المعطي الطراونة , ابراهيم احمد الطباع , احمد تركي عبد ربة , مجدي احمد عبدالسلام كساب







