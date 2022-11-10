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الخميس، 10-11-2022 10:00 م

اليرموك تشارك في اجتماع أعضاء اللجنة التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للسكان

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الوكيل الاخباري - شاركت مديرة مركز اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في جامعة اليرموك الدكتورة ريم الخاروف، ومديرة مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الأردنية الدكتورة ناديا حياصات، في اجتماع أعضاء اللجنة التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للسكان للأعوام (2021-2030)، الذي نظمه المجلس الأعلى للسكان.

وخلال مشاركتها في الاجتماع، قالت الخاروف، إن الخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية للسكان (2021 – 2030) تحتاج إلى وضع مؤشرات قياس مستهدفة وأن تكون حساسة للاجئين في المحور المتعلق بهم، مشددة على ضرورة ربط الخطة التنفيذية بأهداف التنمية المستدامة ال 17 وخاصة الأهداف المتعلقة بالتعليم والصحة والفقر.

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