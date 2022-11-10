الخميس 10-11-2022
الوكيل الاخباري

افتتاح المعرض التراثي للطلبة الوافدين في البلقاء التطبيقية

ورشة عمل حول التنمية السياحية المستدامة في موقع أم قيس الأثري

تفاصيل إنهاء معاناة مواطنة في البشير

العقبة تستقبل 20% من سياحة البواخر في العالم

الملك والعاهل البريطاني يؤكدان أهمية تعزيز التعاون

ايعاز حكومي بمراجعة تشريعات ترخيص مكاتب تأجير السيارات

رصاصة تخترق طائرة قادمة من الأردن في بيروت - صور

دراستان حول المنظور الاقتصادي للاجئين وضغط الهجرة السورية على الأردن

تحذير حول تبعات عملية شفط دهون سيدة بعمان - صورة

ترفيعات في مديرية الأمن العام - أسماء

الخميس، 10-11-2022 05:47 م

دراستان حول المنظور الاقتصادي للاجئين وضغط الهجرة السورية على الأردن

www


الوكيل الاخباري - أطلقت جامعة اليرموك، اليوم الخميس، دراستين علميتين، أعدهما مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية في الجامعة، بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية، حول المنظور الاقتصادي للاجئين وتحديد أسباب زيادة ضغط الهجرة السورية على الأردن.

وقال رئيس الجامعة، الدكتور إسلام مسّاد، خلال رعايته الجلسة، إن نتائج هاتين الدراستين، تأكيد على أهمية البحث العلمي والدور الأكاديمي في دعم عمل المؤسسات التنموية ضمن مجالات مختلفة، مؤكدا اهتمام الجامعة في بناء الشراكات البحثية والتنموية، والتي تضع خبراتها وقدراتها لخدمة مسيرة البناء والتنمية الوطنية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120229193926626086739

افتتاح المعرض التراثي للطلبة الوافدين في البلقاء التطبيقية

9202223233949687766916

ورشة عمل حول التنمية السياحية المستدامة في موقع أم قيس الأثري

920222983414658781030

تفاصيل إنهاء معاناة مواطنة في البشير

w

العقبة تستقبل 20% من سياحة البواخر في العالم

2

الملك والعاهل البريطاني يؤكدان أهمية تعزيز التعاون

مبنى رئاسة الوزراء

ايعاز حكومي بمراجعة تشريعات ترخيص مكاتب تأجير السيارات

أخبار متعلقة
888888992

افتتاح فعاليات يوم اللغة الإسباني بجامعة اليرموك

fffff

بحث التعاون بين اليرموك وتجمع إربد للمتقاعدين العسكريين

qqq

بدء فعاليات مؤتمر الشباب تطلعات ومسؤوليات في اليرموك

www

ندوة باليرموك تناقش الوثائق الهاشمية كمصدر في دراسة تاريخ الأردن

102022241303125505727

بحث التعاون بالمشاريع الريادية بين اليرموك ومجلس محافظة اربد

49a64bef-اليرموك-2

تعديل أوقات محاضرات جامعة اليرموك اعتباراً من الاحد القادم