انخفاض نسبة إصابات كورونا 64% في الأسبوع الأخير

الوكيل الإخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة ومسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، إن الأسبوع الوبائي الـ12 لعام 2022 والممتد للفترة من 19- 25 آذار الحالي، سجل 3171 إصابة مقارنة مع 9135 إصابة للأسبوع الوبائي السابق، وبانخفاض حوالي 64 بالمئة.

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وأضاف البلبيسي، اليوم الأحد، أن عدد الوفيات بلغت 28 مقارنة مع 44 وفاة خلال الأسبوع الوبائي رقم 11 وبنسبة انخفاض 36 بالمئة.



وبين أن عدد فحوصات الـ "بي سي آر" التي تم اجراؤها خلال الأسبوع رقم 12 بلغت 48944 فحصا، مقارنة مع 75641 فحصاً، وبنسبة انخفاض 35 بالمئة، في حين بلغ عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات 183 حالة، مقارنة مع 276 حالة خلال الأسبوع رقم 11، وبنسبة انخفاض حوالي 34 بالمئة.



ولفت البلبيسي، إلى أن نسبة الفحوصات الايجابية بلغت 6.5 بالمئة مقارنة مع 12.1 بالمئة خلال الأسبوع الوبائي رقم 11، وبانخفاض حوالي 46 بالمئة، مبينا أن عدد الحالات النشطة بلغت 2175 حالة، مقارنة مع 6459 حالة خلال الأسبوع رقم 11 وبانخفاض حوالي 66 بالمئة.



وأشار إلى أن نسبة الإصابة من الفئة العمرية من 10 - 17 سنة بلغت 10 بالمئة، مقارنة مع 14 بالمئة خلال الاسبوع السابق، مبينا أن نسبة الحالات في الفئة العمرية من 6 - 9 سنوات بلغت 4 بالمئة، مقارنة مع 4 بالمئة خلال الاسبوع السابق.



وحول البرنامج الوطني للتطعيم، أوضح البلبيسي، أن عدد الجرعات التي تم إعطاؤها خلال الأسبوع الـ12 بلغت للجرعة الأولى 8171، مقارنة مع 11640، أما الجرعة الثانية فقد بلغت 12408، مقارنة مع 17004، والجرعة الثالثة 7784، مقارنة مع 18298 للأسبوع الذي سبقه، مشيرا إلى أن مجموع الجرعات خلال الأسبوع رقم 12 بلغت 28363، مقارنة مع 46942 خلال الأسبوع الذي سبقه وبنسبة انخفاض حوالي 39 بالمئة.



وقال إن المجموع الكلي للجرعة الأولى بلغ 4731716 وبنسبة 74 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، وأن المجموع الكلي للجرعة الثانية بلغ 4440026 وبنسبة 70 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، وللجرعة الثالثة بلغ 628451 جرعة.

وعن تطعيم الفئة العمرية من 12 - 17 سنة، أوضح أن عدد متلقي الجرعة الاولى بلغ 218887 وبنسبة 25 بالمئة، مبينا أن التطعيم للجرعة الثانية لنفس الفئة وصلت إلى 172 ألفا وبنسبة 20 بالمئة، والتطعيم في الفئة العمرية من 5 - 11 سنة بلغت للجرعة الأولى 161 شخصا وللجرعة الثانية 55 شخصا.