انشاء مركز متخصص لزراعة اطفال الأنابيب في البشير قريباً

الوكيل الإخباري - أكد مدير التأمين الصحي في وزارة الصحة الدكتور نائل العدوان، وجود دراسة متقدمة لإنشاء مركز متخصص لزراعة اطفال الأنابيب في مستشفى البشير تابع لوزارة الصحة وسيرى النور قريبا. اضافة اعلان





وقال العدوان لإذاعة الأمن العام، اليوم الاثنين، إن العلاجات اللازمة لحل مشكلة الانجاب متوافرة في وزارة الصحة ويتم تأمينها للاشخاص الذين يحتاجون اليها ويمكن للمؤمن صحيا صرف الأدوية اللازمة لزراعة اطفال الأنابيب، شريطة وجود تقرير طبي يثبت إجراء عملية زراعة خارج ملاك وزارة الصحة.



وأشار ان عمليات زراعة أطفال الأنابيب لا تتم في أي من مستشفيات الصحة حتى اللحظة، مؤكدا ان هناك دراسة حقيقية لإنشاء مركز متخصص بهذا النوع من العمليات في مستشفيات البشير.