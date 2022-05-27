الوكيل الإخباري - رعت سمو الأميرة بسمة بنت علي، رئيس مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات مهرجان الجميد والسمن، الذي ينظمه الصندوق في حدائق الحسين بمشاركة جمعيات من مناطق البادية الأردنية.

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وشهد افتتاح المهرجان، مشاركة واسعة من الجمعيات الخيرية والتعاونية المنتشرة في مناطق البادية الشمالية والوسطى والجنوبية واقبالا على المنتجات المعروضة من قبل المواطنين وعرب وأجانب.



وعبر رؤساء وأعضاء جمعيات مشاركة في المهرجان، عن شكرهم وتقديرهم للصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية على دعمه ومساندته لهم واتاحته المجال لتسويق وترويج منتجاتهم من الجميد والسمن ومنتجات الألبان بكافة أصنافها .



وأشاروا كذلك إلى أنهم تمكنوا من خلال الاتصال المباشر مع رواد المهرجان، من التشبيك مع الكثير من المحال الكبيرة والمراكز التجارية والمطاعم بحيث يتم تزويد هذه المنشآت بمنتجات الجمعيات من الأجبان والألبان والجميد والسمن وعلى مدار العام .



وردا على سؤال، قال رئيس إحدى الجمعيات، إن المنتجات المعروضة لديه من الجميد والسمن ومنتجات الألبان تتمتع بميزة إضافية نوعية كونها تأتي من مناطق رعوية طبيعية ويوجد فيها الكثير من النباتات الرعوية العطرية المفيدة للصحة والجسم وذات الجودة العالية.



وأكد رؤساء جمعيات ضرورة الاستمرار في عملية دعم ومساندة جمعياتهم حتى يتمكنوا من مواصلة العمل والإنتاج وتطوير وسائل وطرق العمل والانتقال من العمل البسيط التقليدي إلى طرق أخرى أكثر حداثة، تعتمد على التكنولوجيا المتطورة وبالتالي زيادة كميات الإنتاج ورفع سوية العمل وإيجاد المزيد من فرص العمل أمام الشباب والشابات والمساهمة في عملية التنمية المستدامة.



من جانبهم، عبر العديد من زوار المهرجان عن سعادتهم بهذا اليوم ومشاركتهم في المهرجان من الناحيتين الترفيهية والتسويقية، حيث تضمن المهرجان فقرات ترويجية ترفيهية، إلى جانب التسوق من معروضاته.



وقالوا، إنهم يزورون المهرجان سنويا، وأن منتجات الجمعيات تتصف بالجودة والأسعار المعتدلة ليتمكن ذوي الدخل المحدود من الشراء دون عناء، علاوة على الاستمتاع بالأكلات الأردنية التراثية والفقرات الترفيهية المستمدة من أصالة البادية وسحرها الخاص .



إلى ذلك، عبر مدير الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية جمال طراد الفايز عن سعادته بأن أهداف الصندوق تتحقق في هذا اليوم، خاصة فيما يتعلق بربط الجمعيات مع المراكز التجارية لتتمكن الجمعيات من تسويق منتجاتها على مدار العام، إضافة إلى عملية تطوير آليات العمل والإنتاج التي أصبحت تنتهجها هذه الجمعيات وأدت إلى زيادة كميات الإنتاج وتحسين جودتها وهو ما يسعى إليه الصندوق لتحقيق التنمية المستدامة في شتى مناطق البادية الأردنية.



وأكد الفايز التزام الصندوق بالاستمرار بدعم ومساعدة الجمعيات من الناحيتين التدريبية والتأهيلية بالتعاون والتنسيق مع جهات محلية وإقليمية أو دعمهم عبر برنامج المنح الصغيرة الذي يمكنهم من شراء أدوات ومعدات ذات جدوى اقتصادية عالية في عمليتي الإنتاج والتسويق.



يشار إلى أن المهرجان سيستمر في فعالياته حتى الساعة التاسعة من مساء غد السبت.