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الخميس، 26-05-2022 01:41 م

فعاليات مهرجان الجميد والسمن تنطلق غدا الجمعة

ؤببب


الوكيل الإخباري - تنطلق يوم غد الجمعة في منطقة حدائق الحسين، فعاليات مهرجان الجميد والسمن الذي ينظمه الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية بمشاركة عدد كبير من الجمعيات المنتشرة في شتى مناطق البادية الأردنية.

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وقال مدير  الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية جمال طراد الفايز في تصريحات صحفية اليوم الخميس ، أن المهرجان الذي ستبدأ فعالياته عند الساعة العاشرة صباحا وحتى التاسعة مساء ولمدة يومين ، يعتبر نافذة تسويقية لمنتجات الالبان والاجبان القائم عليها الجمعيات النسائية المنتشرة في مختلف مناطق البادية الأردنية الشمالية والوسطى والجنوبية. 


وتابع الفايز أن هذا هو المهرجان السادس للجميد والسمن الذي ينظمه الصندوق ،إذ يعتبر مناسبة وطنية تساهم في تسويق منتجات المرأة الأردنية من الجميد والسمن،ويسهل على المواطن عملية الشراء المباشر والاطلاع على منتجات سيدات البادية والاستمتاع بالاكلات البدوية والتراثية والفعاليات التراثية المصاحبة لفعاليات المهرجان ، وأصبح يحظى بمشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع الأردني وضيوف الاردن من العرب والأجانب.


ونوه الفايز الى أن الصندوق بالتعاون مع جهات مختصة عمل على تدريب الجمعيات على إعادة تأهيل المحميات الرعوية لتوفير مناطق رعوية طبيعية ذات شجيرات ونباتات رعوية ونباتات عطرية طبيعية مشيرا إلى أن ذلك ينعكس بقيمة مضافة إيجابية ونوعية على جودة ونوعية هذه المنتجات.


وأشار الفايز إلى أن الصندوق استعان بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية وبرنامج إرادة وجهات متخصصة أخرى  بالتدريب والتأهيل بهدف تمكين المستفيدين ورفع سويتهم التسويقية وقدراتهم الإنتاجية وذلك من خلال نخبة من الخبراء والمختصين الذين يقومون بتدريبهم وتأهيلهم  في هذه المجالات .


وبين مدير الصندوق أن هدف الصندوق لتحقيق التنمية المستدامة لا يقتصر على يومي المهرجان فقط وإنما يتعداه إلى ربط الجمعيات مع المراكز التجارية والمولات والمطاعم والفنادق  التي تستهلك هذه المنتجات وتعرضها للمستهلك بشكل مباشر بحيث تعتبر هذه المراكز نوافذ تسويقية للجمعيات على مدار العام.


وأشار إلى أن هنالك الكثير من الجمعيات التي كانت تعمل بالطرق التقليدية وانتقلت بفضل الجهود التي يبذلها الصندوق إلى نطاقات عمل أكثر تطورا وأصبحت تمتلك مصانع ومعامل البان تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية موضحا أن هذا يمثل هدف الصندوق ورؤيته لتحقيق التنمية المستدامة في جميع مناطق البادية.

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