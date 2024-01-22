بالتعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز ينظم محاضرة (جائزة الجامعة الرسمية المتميزة)

الوكيل الاخباري - تحت رعاية رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني القى مدير مركز الملك عبدالله للتميز والابداع الدكتور ابراهيم الروابدة محاضرة حول(جائزة الجامعة الرسمية المتميزة) بحضور نواب الرئيس والمساعدين وعمداء الكليات ومدراء المراكز والوحدات والدوائر وعدد من اعضاء الهيئة التدريسية والادارية في الجامعة .



وقال الدكتور العجلوني ان جامعة البلقاء التطبيقية تسعى لتنفيذ الرؤى الملكية في التركيز على التعليم التقني وسد احتياجات اسواق العمل المحلية والاقليمية من الكوادر المؤهلة فنيا وتقنيا مما يعزز النهضة الشاملة في الوطن وفي كافة القطاعات.

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واشار العجلوني أن الجامعة توسعت في التوجه نحو التعليم التقني وفتح التخصصات التي تواكب احتياجات السوق ومهن المستقبل .