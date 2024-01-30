بالفيديو.. شاهد تساقط الثلوج في عجلون اليوم

الوكيل الإخباري - شهدت مناطق في محافظة عجلون، صباح الثلاثاء، أول هطول لزخات خفيفة من الثلوج الممزوجة بالمطر.
ونشرت إذاعة الأمن العام، فيديو يظهر تساقط زخات ثلجية في عجلون، وهي المرة الأولى هذا الموسم .
ودعت مديرية الأمن العام إلى ضرورة انتهاج السلوك الوقائي السليم أثناء القيادة وخاصة في مرتفعات جرش وعجلون.
#عاجل— radioamenfm89_5 (@radioamenfm89_5) January 30, 2024
مشاهد لهطول زخات خفيفة من الثلوج الممزوجة بالمطر في محافظة عجلون بعدسة مندوب إذاعة الأمن العام
مديرية الأمن العام تجدد تحذيرتها بضرورة انتهاج السلوك الوقائي السليم اثناء القيادة وخاصة في مرتفعات محافظتي جرش وعجلون حفاظاً على السلامة العامة pic.twitter.com/c4HKR37EuI