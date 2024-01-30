الثلاثاء 30-01-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 30-01-2024 10:02 ص

بالفيديو.. شاهد تساقط الثلوج في عجلون اليوم

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الوكيل الإخباري - شهدت مناطق في محافظة عجلون، صباح الثلاثاء، أول هطول لزخات خفيفة من الثلوج الممزوجة بالمطر.

ونشرت إذاعة الأمن العام، فيديو يظهر تساقط زخات ثلجية في عجلون، وهي المرة الأولى هذا الموسم .

ودعت مديرية الأمن العام إلى ضرورة انتهاج السلوك الوقائي السليم أثناء القيادة وخاصة في مرتفعات جرش وعجلون.

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