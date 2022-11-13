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الأحد، 13-11-2022 01:38 م

بتكلفة بلغت مليون دينار.. تنفيذ منطقة أمان نهاية مدرج مطار ماركا

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الوكيل الإخباري - قامت شركة المطارات الأردنية وبالتعاون مع وزارة النقل بتحضير مواصفات لردم الوادي الواقع ضمن شريط مدرج مطار ماركا.

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وبينت في بيان لها، اليوم الاحد، أنه سيتم طرح العطاء في بداية الشهر القادم ويستغرق تنفيذية ما يقارب العام كونه يتطلب أعمال بنية تحتية لمياه الأمطار ومياه الصرف الصحي.


وأضاف أن الشركة عملت على تنفيذ منطقة أمان نهاية المدرج وبتكلفة تقارب المليون دينار، وتم اعتماده من قبل هيئة تنظيم الطيران المدني، إضافة إلى إنشاء محطتي كهرباء جديدة لتزويد المدرج بالكهرباء، وطرح عطاء تزويد المطار بالطاقة الكهربائية من خلال الألواح الكهروضوئية.


وعملت على تركيب نظام صوتي حديث وإجراء أعمال صيانة متعددة لمبنى المغادرين الذي كان يعاني من الدلف في أماكن متعددة وتبديل الأسقف المستعار وإعادة تأهيل دورات المياه وصيانة الأثاث.


واضاف البيان بان الشركة قامت بتحضير مواصفات إنشاء بوابة أمنية لجهة الأكاديميات لتكون بديلا للبوابة الرئيسة الخارجية للمطار وذلك لتسهيل عملية دخول مستخدمي المطار والمسافرين لمنطقة قاعات المغادرين والقادمين بدون تصاريح أمنية وسيتم طرح العطاء الشهر القادم.


 




 

 


 

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