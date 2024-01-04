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الخميس، 04-01-2024 10:09 م

بحث مجالات التعاون بين المركز الجغرافي وبلدية مادبا الكبرى

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الوكيل الاخباري - بحث مدير عام المركز الجغرافي العميد معمر كامل حدادين، ورئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح مجالات تعزيز التعاون وسبل تحقيق مخرجات الاتفاقية التي أبرمت بين الطرفين الشهر الماضي.

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وقال رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح، خلال لقائه في مقر البلدية اليوم العميد حدادين، أنه تم الإتفاق على البدء بتنفيذ تدريب شامل لمؤسسات الحكم المحلي في المدينة لغايات إنشاء قاعدة بيانات للمدينة تساعد أصحاب القرار في المدينة من خلال الأنظمة الجغرافية الحديثة واعطائهم الرؤية المستقبلية .

 

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