بدء تنفيذ مشروع تطوير البنى التحتية لمقبرة الطفيلة الرئيسية



الوكيل الاخباري - بدأت بلدية الطفيلة الكبرى بتنفيذ مشروع تطوير البنى التحتية لمقبرة الطفيلة الرئيسية على الطريق الدائري.



وقال رئيس لجنة البلدية نائب محافظ الطفيلة، الدكتور اسماعيل الصرايرة، خلال تفقده سير العمل في المشروع، اليوم الثلاثاء، إن كوادر البلدية باشرت بتجريف مساحات من المقبرة لإيجاد مواقف للمركبات للحد من الاصطفاف العشوائي، إلى جانب تعزيز خطوط وأعمدة الإنارة ، فضلا عن زراعة مساحات خضراء في محيط المقبرة.

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