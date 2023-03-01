بدء فعاليات المؤتمر 21 للجمعية الأردنية لأمراض وزراعة الكلى

الوكيل الاخباري - بدأت، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر 21 للجمعية الأردنية لأمراض وزراعة الكلى بنقابة الأطباء، والذي تعقده الجمعية على مدار ثلاثة أيام، إلى جانب الدورة التعليمية السادسة لأمراض الكلى عند الأطفال.



وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد غنيمات، إن اللجنة التحضيرية للمؤتمر عملت على مدى أشهر لتحقيق الفائدة المرجوة من المؤتمر، مشيرا إلى ان المؤتمر يشهد مشاركة واسعة من رؤساء جمعيات الكلى العربية واللبنانية والعراقية والمصرية والإماراتية والكويتية والسورية والدولية لمنطقة الشرق الاوسط والأفريقية والجمعية العالمية للتبرع بالأعضاء والجمعية الأفريقية للتبرع بالأعضاء ونائب رئيس الكلية الملكية البريطانية.

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