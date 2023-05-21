بدء فعاليات مؤتمر الشعر وقضايا العصر بكلية اربد الجامعية

الوكيل الاخباري - بدأت في كلية إربد الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر "الشعر وقضايا العصر -دور تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي في صياغة المشهد الشعري"، وينظمه بيت الشعراء، بالتعاون مع المكتبة الوطنية، ومؤسسات اهلية.



وقال مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة، خلال افتتاحه المؤتمر، مندوباً عن وزيرة الثقافة، إن عصر التكنولوجيا انعكس على توسيع نطاق تأثير الشعراء من خلال ما أتاحته وسائل الاتصال والتواصل الحديثة من قدرة على نشر قصائدهم وإبداعاتهم والوصول إلى جمهور أوسع من الجمهور التقليدي بسهولة، ما عزز التفاعل بين الشعراء ومحبي الشعر من مختلف أنحاء العالم، كما عزّز النشر الإلكتروني وصناعة النشر.

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