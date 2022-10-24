بدء مشروع تسمية وترقيم شوارع ومباني مدينة الطفيلة

الوكيل الإخباري - بدأت بلدية الطفيلة الكبرى تنفيذ مشروع تسمية الشوارع وترقيم المباني؛ لتسهيل وتحديد الوصول إلى مناطق الطفيلة التابعة للبلدية.



وقال رئيس بلدية الطفيلة، الكبرى الدكتور حازم العدينات إن تنفيذ هذا المشروع جاء وفقا لقانون التسمية والترقيم رقم 126 لسنة 2016 وقرار المجلس البلدي بتشكيل أول لجنة تسمية وترقيم رقم 44/10 لسنة 2022، مشيراً إلى أن كوادر البلدية تضع حاليا المخططات الهندسية والتنظيمية، تمهيداً لتحديد ووضع علامات في الشوارع المشمولة ضمن خطة المشروع.

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وأكد العدينات أن المشروع يسهم في تحسين تقديم الخدمات البلدية والفرص الاقتصادية في المجتمعات من خلال تحديد موقع الأماكن السكنية والتجارية والخدمية والسياحية بدقة، الأمر الذي يضمن حصول المواطنين على الخدمات بطريقة أسرع.

