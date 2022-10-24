الثلاثاء 25-10-2022
الوكيل الاخباري

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم نابلس

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

وفاة ثلاثيني وإصابة شقيقه بحادث سير في الكرك

تحذير من حلويات الحاج محمود حبيبة من روابط وهمية باسم الشركة تدعي توزيع جوائز

إربد : إطلاق ملتقى المرأة الريفية الأول

وزير الزراعة يبحث مبادرة لا لهدر الغذاء مع منظمتين دوليتين

التربية تدرس تحديد دوام طلبة المدارس الخاصة

الامن : إلقاء القبض على مهرب للمواد المخدرة خدع أحد سائقي السفريات

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

رئيس الوزراء يوجه بتفعيل دور الناطقين الاعلاميين

الإثنين، 24-10-2022 09:08 ص

بدء مشروع تسمية وترقيم شوارع ومباني مدينة الطفيلة

33


الوكيل الإخباري - بدأت بلدية الطفيلة الكبرى تنفيذ مشروع تسمية الشوارع وترقيم المباني؛ لتسهيل وتحديد الوصول إلى مناطق الطفيلة التابعة للبلدية.

وقال رئيس بلدية الطفيلة، الكبرى الدكتور حازم العدينات إن تنفيذ هذا المشروع جاء وفقا لقانون التسمية والترقيم رقم 126 لسنة 2016 وقرار المجلس البلدي بتشكيل أول لجنة تسمية وترقيم رقم 44/10 لسنة 2022، مشيراً إلى أن كوادر البلدية تضع حاليا المخططات الهندسية والتنظيمية، تمهيداً لتحديد ووضع علامات في الشوارع المشمولة ضمن خطة المشروع.

اضافة اعلان


وأكد العدينات أن المشروع يسهم في تحسين تقديم الخدمات البلدية والفرص الاقتصادية في المجتمعات من خلال تحديد موقع الأماكن السكنية والتجارية والخدمية والسياحية بدقة، الأمر الذي يضمن حصول المواطنين على الخدمات بطريقة أسرع.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202223163814621947235

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

الدفاع المدني 4

وفاة ثلاثيني وإصابة شقيقه بحادث سير في الكرك

10202223215935962330034

إربد : إطلاق ملتقى المرأة الريفية الأول

وزارة الزراعة

وزير الزراعة يبحث مبادرة لا لهدر الغذاء مع منظمتين دوليتين

10202222174157374921004

التربية تدرس تحديد دوام طلبة المدارس الخاصة

الأمن العام

الامن : إلقاء القبض على مهرب للمواد المخدرة خدع أحد سائقي السفريات

أخبار متعلقة
image (1)

زراعة الطفيلة تتوقع إنتاج 350 طن من الزيتون الأخضر

1020225232539622752887

الطفيلة : هيئة شباب كلنا الأردن تعقد دورات حول ادارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

3ed215e33911f985844811200691e5f5

طعن ثلاثيني في الطفيلة والقبض على الفاعل

632ec859c9301

الخصاونة: تمكنا من أن نصدق الوعد لأهلنا في الطفيلة

B7eGsmzvT0MC7V58A4HQiLMSDyf57EhcOLnYRF95

حقيقة فرض ضريبة جديدة على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن

79947537-9024-4760-a85c-0d543b34312e

بعد رفع فوائد القروض في الأردن.. مطالب بتأجيل الأقساط 3 أشهر