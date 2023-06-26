بدء موسم الخوخ والدراق .. ومدير السوق المركزي يوضح حول الاسعار

الوكيل الإخباري- أكد مدير سوق الخضار المركزي في أمانة عمان الكبرى كساب الشخانبة بدء موسم اللوزيات في الأسواق ومنها الخوخ والدراق.

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وقال الشخانبة لـ "الوكيل الإخباري" إنه ورد السوق كميات من الخوخ المحلي منذ بداية الموسم بنحو 1354 طن فيما ورد السوق من الدراق نحو 7324 طن .



وأضاف الشخانبة اليوم الاثنين أن سعر الخوخ المحلي في السوق المركزي بلغ 2.30 دينار للكيلو فيما بلغ سعر الخوخ المستورد بنحو 1.95 دينار للكيلو الواحد.



وبين أنه بلغ سعر الدراق في السوق سواء محلي او مستورد بنحو 1.40 دينارا .



وأشار إلى أن الاسعار مرتبطة بالطلب فكلما زاد الطلب على الصنف زادت الاسعار.