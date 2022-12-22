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الخميس، 22-12-2022 09:30 م

بلدية العامرية: وقفة تضامنية مع شهداء الوطن والأجهزة الأمنية

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الوكيل الاخباري - نفذت الفعاليات الشعبية والأهلية في بلدية العامرية لواء الجيزة وقفة تضامنية اليوم الخميس أمام بلدية العامرية، تضامنًا مع شهداء الواجب من مرتبات جهاز الأمن العام الذين ضحوا بأنفسهم حفاظًا على أمن وسلامة الوطن والالتفاف حول القيادة الهاشمية.

وقال رئيس بلدية العامرية غازي الشموط " إننا نترحم على شهداء الوطن والواجب الذين استشهدوا وهم يذودون عن حمى الأردن واستقراره، مستنكرين الأعمال الإجرامية التي وقعت.

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