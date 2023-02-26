بني مصطفى: حريصون على تقوية العمل الخيري كعمل ريادي

الوكيل الاخباري- قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ان الجمعيات الخيرية شريك أساسي والذراع الأيمن في تنفيذ التنمية المستدامة لعمل الوزارة.

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وأكدت بني مصطفى ان الاتحادات ركائز محورية في تدعيم وتقوية بعضها البعض في العمل الخيري والأهلي التطوعي بهدف الوصول إلى جميع المواطنين المحتاجين للخدمات الاجتماعية في المجتمعات المحلية.



وأضافت خلال اجتماعها برؤساء وأعضاء الاتحادات الخيرية في جميع محافظات المملكة اليوم الاحد في مقر الوزارة بحضور أمين عام الوزارة الدكتور برق الضمور ومدراء الاختصاص، ان الوزارة تعمل على توفير مختلف مناحي الدعم والتشبيك للجمعيات وفتح المجال أمامها للتشارك مع الجهات الأخرى كونها تعد حلقة تواصل مباشرة مع المواطنين، وتسعى الوزارة إلى تقوية العمل الخيري والتطوعي وجعله من الأعمال الريادية.



وأكدت انه سيتم اجراء انتخابات الاتحاد العام للجمعيات الخيرية استنادا لقواعد الحرية والعدالة في القريب المنظور، وستكون هناك اجراءات تحسينية قي قطاع الجمعيات منها على سبيل المثال أتمتة جميع عمليات الجمعيات وبياناتها فضلا عن ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة في ادارة هذا القطاع.