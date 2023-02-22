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الأربعاء، 22-02-2023 05:19 م

وزير شؤون التنمية البريطاني يبدأ زيارة للأردن ويعلن أدوات جديدة لدعم المملكة

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الوكيل الاخباري - بدأ وزير شؤون التنمية البريطاني آندرو ميتشيل، الأربعاء، زيارة للأردن يلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين، ويعلن عن أدوات جديدة للتنمية لدعم المملكة.

وقالت السفارة البريطانية في عمان في بيان، إن الزيارة تأتي للاطلاع على المعونات البريطانية للأردن، بما في ذلك مساعدة الأردنيين واللاجئين السوريين المحتاجين للمساعدة، ومناقشة التعاون بمجال التنمية مع الحكومة الأردنية، باعتباره جزءا من الشراكة الوثيقة بين البلدين.

وأكد وزير شؤون التنمية، آندرو ميتشيل، أن الأردن شريك قوي ومهم للمملكة المتحدة، وأنّ بلاده تساند الأردن، وتلتزم بشراكة طويلة الأجل لدعمه في دوره الإقليمي الحيوي، بما في ذلك استضافته للاجئين.

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