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السبت، 25-02-2023 02:23 م

تجارة عمان: بعثة تجارية أردنية تزور كندا العام الحالي

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الوكيل الاخباري- أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، أهمية تحقيق رؤية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع كندا، خلال زيارته الأخيرة لها في شهر كانون الثاني العام الحالي وأهمية تطوير فرص التعاون بين أصحاب الأعمال ومؤسسات القطاع التجاري والخدمي.

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وبحسب بيان للغرفة اليوم السبت، اتفقت غرفة تجارة عمان والسفارة الأردنية في كندا على ترتيب زيارة البعثة التجارية من مختلف القطاعات الأردنية لزيارة كندا خلال العام الحالي للدفع بعلاقات البلدين الاقتصادية نحو التطور والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بينهما.


ودعا الحاج توفيق خلال لقاء عقد عن بعد مع السفير الأردني في كندا ماجد القطارنة، وبحضور الوزير المفوض في السفارة عمر العتوم، الى إقامة معرض دائم في كندا للمنتجات والسلع والحرف والخدمات التي تمتاز بها المملكة تحت مسمى "بيت الأردن".


ولفت الى أهمية ان يعكس المعرض ما تتميز به المملكة من تراث وحضارة، بحيث يحتوي على المنتجات الأردنية ومهرجان للمنتجات الغذائية الأردنية كالتمور والزعتر و الجميد والعسل والتحف والمنتجات التقليدية ومنتجات البحر الميت وغيرها من المنتجات الصناعية والزراعية الأردنية لترويجها وعرضها بصورة مميزة في السوق الكندية دعما للمصانع والشركات والجمعيات الأردنية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة في المحافظات التي أسستها سيدات المجتمع الأردني، اضافة الى الترويج للسياحة والاستثمار .


من جهته، أشار السفير القطارنة، الى أن كندا تعتبر سوقا ضخما، كما انها تتجه حاليا لتنويع أسواق الاستيراد، ما يشكل فرصة كبرى بالنسبة للمملكة.

 




 

 


 

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