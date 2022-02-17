تحذير من أساليب احتيالية مالية إلكترونية بانتحال الشخصيات

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تتعامل بشكل مستمر مع شكاوى من مواطنين بتعرضهم للاحتيال المالي الإلكتروني من قبل اشخاص انتحلوا شخصيات أقاربهم واصدقائهم وزملائهم في العمل وطلبوا تحويلات مالية منهم او تزويدهم بأرقام بطاقاتهم الائتمانية.



ويتلخص هذا الأسلوب الجرمي بانه قد يرد للضحية رسالة إلكترونية من البريد الإلكتروني الخاص بقريب او زميل(وفي بعض الحالات مطابق له بشكل كبير) او رسائل من خلال تطبيق الواتس أب من رقم هاتف احد معارفك او رسائل من حساب يعود لاحد اقاربك او يحمل اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي مضمونها انه خارج البلاد وانه بحاجة ماسة للاموال لحدوث امر ما معه ويطلب تحويل الاموال او يطلب من الضحايا ارقام بطاقاتهم الائتمانية ، ليتبين بعد ذلك ان من قام بالتواصل معك هو شخص محتال.



ونُهيب بالإخوة المواطنين والمقيمين عدم تحويل اي مبالغ مالية إلا بعد التأكد من هوية الشخص ، وعدم إرسال اية صورة عن البطاقة الائتمانية أو رقمها السري مهما كان السبب.

اضافة اعلان