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الثلاثاء، 07-03-2023 01:51 م

تشكيل فريق من هيئة تنظيم الطيران المدني لتعزيز تمكين المرأة

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الوكيل الإخباري - شكلت هيئة تنظيم الطيران المدني، فريقا لتعزيز تمكين المرأة؛ انطلاقاً من الإيمان بضرورة تعزيز دور المرأة في الهيئة على المستويين الوطني والدولي.

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وأشاد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، بهذه الخطوة التقدمية المميزة والتي جاءت استكمالًا لجهد وطني دؤوب.


وأضاف مستو أثناء الاجتماع الأول لفريق تمكين المرأة، أن توجهات الهيئة المستمرة كانت وما زالت في مجال دعم دور المرأة في الهيئة وقطاع الطيران.

 

وبلغت مشاركة القوى النسائية العاملة في الهيئة نحو 34% وفي الملاحة الجوية نحو 20%، على الرغم من التحديات المتنوعة التي تواجهها المرأة في إشغال هذه الوظائف.

 




 

 


 

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