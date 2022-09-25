تشكيل لجان مؤقتة لإدارة غرف التجارة في الأردن

الوكيل الاخباري - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على تشكيل اللجان المؤقتة لإدارة غرف التجارة في المملكة، اعتباراً من تاريخ 6\11\2022 .



ونص القرار على أن تكون مهمة اللجان المؤقتة إدارة وتسيير أعمال الغرف التجارية، على أن ينتهي عملها بمجرد إجراء الانتخابات واستلام مجالس الإدارة الجديدة المنتخبة لمهامها القانونية.



وجاءت تشكيلة اللِّجان المؤقَّتة لإدارة غرف التِّجارة على النَّحو الآتي:



غرفة تجارة الأردن: عثمان محمد علي بدير رئيساً، وعماد البزور (عضواً ممثِّلاً عن وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين)، ومدير غرفة تجارة الأردن.

غرفة تجارة عمان: حسان إبراهيم سعيد العمد رئيساً، ونايف أبو عليم (عضواً ممثِّلاً عن وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين)، ومدير غرفة تجارة عمان.

غرفة تجارة إربد: طارق عبد المهدي بني هاني رئيساً، وعماد الخطيب (عضواً ممثِّلاً عن وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين)، ومدير غرفة تجارة إربد.

غرفة تجارة الزرقاء: زياد محمد منصور ناصر رئيساً، وآسيا النجار (عضواً ممثِّلاً عن وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين)، ومدير غرفة تجارة الزرقاء.

غرفة تجارة العقبة: حسن سالم رضوان الرضاوين رئيساً، وصهيب جرادات (عضواً ممثِّلاً عن وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين)، ومدير غرفة تجارة العقبة.

غرفة تجارة السلط: عبد الله موسى السليمان الزعبي رئيساً، ووائل محادين (عضواً ممثِّلاً عن وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين)، ومدير غرفة تجارة السلط.

غرفة تجارة جرش: صابر موسى عبد القادر الحوامدة رئيساً، وعائشة زيادة (عضواً ممثِّلاً عن وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين)، ومدير غرفة تجارة جرش.

غرفة تجارة المفرق: عماد عبد الفتاح محمد العيان رئيساً، وكمال عاشور (عضواً ممثِّلاً عن وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين)، ومدير غرفة تجارة المفرق.

غرفة تجارة الكرك: فايز موسى عبد الرحيم المفلفل رئيساً، ويسار الصرايرة (عضواً ممثِّلاً عن وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين)، ومدير غرفة تجارة الكرك.

غرفة تجارة الطفيلة: محمد عبد الله عبد النبي المصري رئيساً، وهويمل السبايلة (عضواً ممثِّلاً عن وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين)، ومدير غرفة تجارة الطفيلة.

غرفة تجارة مأدبا: يزن نبيه جريس الحمارنة رئيساً، وواجد الفقهاء (عضواً ممثِّلاً عن وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين)، ومدير غرفة تجارة مأدبا.

غرفة تجارة معان: محمد سعود حسين العقايلة رئيساً، وبلال الشمري (عضواً ممثِّلاً عن وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين)، ومدير غرفة تجارة معان.

غرفة تجارة المزار الجنوبي: الدكتور إبراهيم صقر سليمان القرالة رئيساً، ورامي الطراونة (عضواً ممثِّلاً عن وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين)، ومدير غرفة تجارة المزار الجنوبي.

غرفة تجارة الشونة الجنوبية: بكر صالح أحمد العدوان رئيساً، ورهام النسور (عضواً ممثِّلاً عن وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين)، ومدير غرفة تجارة الشونة الجنوبية.

غرفة تجارة الرصيفة: محمد خير علي إبراهيم الزهيري رئيساً، وإياس مراد (عضواً ممثِّلاً عن وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين)، ومدير غرفة تجارة الرصيفة.

غرفة تجارة الرمثا: نائل محمد أحمد أبو يقين رئيساً، وغازي مهيدات (عضواً ممثِّلاً عن وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين)، ومدير غرفة تجارة الرمثا.

غرفة تجارة عجلون: أحمد شاكر عبد الرحيم المومني رئيساً، وخالد الشوملي (عضواً ممثِّلاً عن وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين)، ومدير غرفة تجارة عجلون.

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