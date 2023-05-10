تعديل دوام موظفي أمانة عمان - وثيقة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، تعديل دوام موظفي الأمانة لتصبح 46 ساعة أسبوعيا، استنادا إلى المادة 20 من نظام الموارد البشرية لأمانة عمان وتعديلاته.

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وبموجب التعديل يبدأ دوام موظفي الأمانة من الساعة 15ر7 صباحا ولغاية الساعة 30 ر4 مساء من صباح يوم الأحد ولغاية مساء يوم الخميس من كل أسبوع.

فيما يتولى نواب مدير المدينة والمدير التنفيذي للموارد البشرية ومدير دائرة شؤون الموظفين وضع الترتيبات اللازمة لدوام العمال المستخدمين التي تقتضي طبيعة عملهم خلاف ما ورد.



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