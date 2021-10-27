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الأربعاء، 27-10-2021 03:57 م

تعرض طالبة للضرب من قبل زميلاتها في عمان والوزارة توضح

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكدت مديرة تربية قصبة عمان الدكتورة نوال أبو ردن، اليوم الأربعاء، تعرض طالبة للضرب من قبل زميلاتها في احدى المدارس الحكومية بالعاصمة عمان.

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وقالت أبو ردن في تصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إن الطالبة تعرضت للضرب وهي خارج حرم المدرسة، مبينة أن الحادثة حصلت بعد انتهاء الدوام المدرسي.

 

وأضافت ان الطالبة لجأت للقضاء، وقامت مديرية التربية بتشكيل لجنة للوقوف على حيثيات المشكلة.

 

واشارت إلى أنه تم نقل الطالبة إلى مدرسة حكومية أخرى.

 

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