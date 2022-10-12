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الأربعاء، 12-10-2022 07:58 م

تنشيط السياحة: طيران ويز اير يباشر أولى رحلاته من بودابست إلى العقبة الجمعة المقبلة

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الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة تنشيط السياحة أن موعد وصول أول رحلة طيران لـ شركة "ويز آير" منخفضة التكاليف إلى مدينة العقبة من بودابست سيكون يوم الجمعة المقبل، وستحمل على متنها 171 راكباً.

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وحسب بيان للهيئة، اليوم الأربعاء، قال وزير السياحة والآثار نايف الفايز "يسعدنا أن يجري تدشين خط جديد مع شركة ويز اير "wizzair" العالمية، والذي سيكون له أثر كبير على زيادة أعداد السياح للمملكة بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة".


وأشار إلى أنه وقبل الجائحة، منحت رحلات الطيران منخفض التكلفة زخما جديدا للسياحة الأردنية ما مكنها من تحقيق قفزة كبيرة، واكسب المملكة رهانها على القطاع وحصلت على حصتها من سوق تشهد تنافسية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط.


وأشار مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات إلى أهمية تدشين هذا الخط مع شركة "ويز آير" الهنغارية. وبين أن هذه الخطوة جاءت نتيجة جهود متواصلة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث من المتوقع أن تنعكس هذه الرحلات المنتظمة للشركة إيجابا على حركة القطاع السياحي، وتزيد من أعداد السياح القادمين إلى المملكة، مشيرا إلى أن الشركة ستحمل على متنها سياحا من مختلف الجنسيات الأوروبية إلى المملكة.

 




 

 


 

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