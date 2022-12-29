تنقلات قضائية في الأردن - اسماء

الوكيل الاخباري - قرر رئيس المجلس القضائي ، رئيس محكمة التمييز محمد الغزو ، إجراء الانتدابات التالية استنادا لأحكام المادة 22 - أ من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 وتعديلاته .



اليكم الاسماء :



1 - قاضي محكمة استئناف عمان السيد خالد أحمد الطوره قاضيا لدى محكمة التمييز.



2 - قاضي محكمة استئناف عمان السيد بهجت محمد المبيضين قاضيا لدى محكمة التمييز.



3 - مساعد رئيس النيابة العامة الإدارية القاضي الدكتور هشام مفضي المجالي قاضيا لدى المحكمة الإدارية.



4 - قاضي المحكمة الإدارية السيد سطام مشهور المجالي قاضيا لدى محكمة استئناف عمان .



5 - مساعد النائب العام في عمان القاضي السيد عاصم حسين بني هاني قاضيا لدى محكمة استنئاف عمان.



وذلك اعتبارا من تاريخ 2-1-2023 .

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