تنويه هام من التعليم العالي للطلبة الذين يتقدمون بطلبات إلكترونية للتجسير

الوكيل الاخباري- قالت وزارة التعليم العالي أنه ونظراً لقيام مديرية الخدمات الإلكترونية والعمليات في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بأعمال التحديث على خدمات مركز البيانات الحكومي الموحد مما سيترتب عليه انقطاع جزئي في الخدمات الالكترونية المقدمة، نود التنويه إلى أنه ستتوقف عملية تقديم الطلبات الإلكترونية للتجسير والطلبات الإلكترونية للاستفادة من المنح الخارجية، حيث سيكون التوقف على مرحلتين كما يلي :

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من الساعة 10:00 ليلا يوم الخميس الموافق 8-9 -2022 ولغاية الساعة 6:00 من صباح يوم الجمعة الموافق 9-9-2022.



من الساعة 10:00 ليلا يوم الجمعة الموافق 9-9 -2022 ولغاية الساعة 6:00 من صباح يوم السبت الموافق 10-9-2022