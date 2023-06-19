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الإثنين، 19-06-2023 09:03 م

توجيهات ملكية بشأن الطيارين اللذين تحطمت طائرتهما بالبقعة

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الوكيل الاخباري - بتوجيهات ملكية، اطمأن رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي على الوضع الصحي للطيارين اللذين يرقدان على سرير الشفاء في مدينة الحسين الطبية، إثر تحطم طائرتهما المروحية، اليوم الاثنين، أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطرارياً في منطقة البقعة.
 
ونقل العيسوي، خلال زيارته لهما، مساء اليوم، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وتمنياته لهما بالشفاء العاجل.

واستمع العيسوي، إلى شرح حول الوضع الصحي للطيارين المصابين، بحضور نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة العميد الركن عبدالله الشديفات ومدير الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات والمساعد لشؤون مدينة الحسين الطبية العميد الطبيب أحمد الخوالدة والمفتش العام للقوات المسلحة العميد الركن صدقي الرواشدة وقائد سلاح الجو الملكي العميد الطيار محمد حياصات وقائد الشرطة العسكرية الملكية العميد نايل السحيم.

وكان مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أعلن عن تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء رحلة تدريبية، دون حدوث إصابات في المدنيين.

وبين المصدر ذاته أن الحالة الصحية العامة للطيارين متوسطة.

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