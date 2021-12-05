توزيع الكهرباء تدعم مؤسسة الحسين للسرطان

الوكيل الإخباري- قدمت شركة توزيع الكهرباء تبرعاً لصالح مؤسسة الحسين للسرطان، سيذهب جزء من قيمته لصالح برنامج التسمية والتشريف من خلال تسمية وحدة للعلاج الكيماوي في مبنى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في مركز الحسين للسرطان.

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ووفقا لبيان المؤسسة اليوم الأحد، فإن قيمة التبرع ستذهب لتغطية البنية التحتية والأجهزة والمعدات في المركز، إضافة إلى تغطية علاج مرضى السرطان غير المقتدرين من قطاع غزة ممن يتلقون العلاج في مركز الحسين للسرطان.



وثمنت مدير عام المؤسسة نسرين قطامش، وقوف الشركة إلى جانب المؤسسة و إيمانها برسالتها النبيلة، مؤكدة أهمية تكاتف قطاعات المجتمع كافة للكفاح ضد مرض السرطان، والوقوف إلى جانب مرضى السرطان وتوفير أفضل علاج شمولي في مركز الحسين للسرطان.

