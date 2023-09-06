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الأربعاء، 06-09-2023 05:47 م

توضيح من التربية حول دوام المدارس

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - اكد مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم فيصل الهواري، أنه لا يوجد اكتظاظ في المدارس بسبب تنظيمها، مبينا أن الوزارة باشرت بتجهيز المدارس خلال الفترة المسائية بحيث لا يؤثر على طبيعة الدوام الاعتيادية والأعداد العادية والمدارس الموجودة ضمن الفترة الصباحية.
 
وقال في تصريحات صحفية إنه يمكن للطلبة غير الأردنيين الانتقال من الفترة المسائية إلى الصباحية، شريطة توفر شاغر.

وتحدث الهواري عن "أسس قبول" للطلبة الأردنيين وغير الأردنيين، مشيرا إلى أن قبول الطلبة السوريين في المدارس الحكومية والخاصة يكون ميسرا؛ بسبب وجود مدارس مجهزة ومعدة خلال الفترة المسائية للطلبة اللاجئين والطلبة السوريين، وهم منتظمون على مقعد الدراسة.

وبين أن هناك نحو 204 مدارس تشمل الطلبة السوريين في الفترة المسائية كما أن هناك أكثر من 150 ألف طالب وطالبة من الطلبة السوريين.

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