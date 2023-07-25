توفر 100 فرصة عمل للشباب في الأردن - رابط

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الوكيل الإخباري - أعلنت جمعية الفنادق الأردنية بالتعاون مع مشروع التشغيل في الأردن 2030 الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية  BMZ والمنفذ من قبل التعاون الدولي الالماني GIZ  عن عقد تدريب منتهي بالتشغيل بالقطاع السياحي- للبرنامج التدريبي 100 باحث و باحثة عن العمل المنتهي بالتشغيل بالقطاع الفندقي - المرحلة الثانية،  لوظيفة  مدبر فندقي Housekeeping او خدمة الطعام و الشراب Food & Beverage service.

وقالت الجمعية إن هناك شروطا للتقديم وهي أن  يكون المتقدم/ة أردني الجنسية و يحمل رقم وطني، وأن يكون المتقدم /ة  لا يعمل حاليا وغير مشترك حالياً في الضمان الاجتماعي، وان يكون عمر المتقدم/ة بين 18-30 عاما. 

وأضافت أنه سيكون التدريب مجاناً لمدة 6 أسابيع وبواقع 160 ساعة تدريبية في مراكز متخصصة في عمان في تخصصات:

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التدبير الفندقي الذي يمكن المشارك من التعامل مع مواد التنظيف المختلفة و طرق تجهيزها و كافة الأجهزة الكهربائية و المعدات المستخدمة داخل القسم و تمكينه من طرق التنظيف و ترتيب الغرف و المرافق العامة وفقاً لاعلى معايير التنظيف المتبعة في المنشآت الفندقية، أو تخصص خدمة الطعام و الشراب و الذي يهدف الى اكساب المشاركين المعارف و المهارات اللازمة في كيفية التعامل مع الزبائن في مطاعم الفنادق من خلال تمكنهم من الطرق و الأساليب المتنوعة في تقديم خدمة الطعام والشراب في أعلى المعايير و التعامل مع الزبائن بالطرق الفنية المتخصصة وفقاً لثقافتهم و مستوياتهم المختلفة.

على الراغبين بالمشاركة تعبئة النموذج التالي  قبل تاريخ 03/08/2023

 

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