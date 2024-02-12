جامعات أردنية تدعو الطلاب الجدد لاستكمال إجراءات القبول

الوكيل الإخباري- نوهت جامعات أردنية الطلبة الجدد والذين أعلنت أسماؤهم ضمن قوائم وحدة تنسيق القبول الموحد للدورة التكميلية بضرورة استكمال إجراءات القبول في الجامعات المقبولين فيها.

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حيث أعلنت جامعة العلوم والتكنولوجيا عن أخر موعد لاستكمال إجراءات القبول يوم الخميس الموافق 15/2/2024، وكل من يتأخر عن الموعد المقرر يعتبر مستنكفاً ويفقد حقه في مقعده. للمزيد من التفاصيل : انقر هنا.



ونوهت الجامعة الهاشمية الطلبة الجدد المرشحين للقبول في الجامعة لدرجة البكالوريوس للفصل الدراسي الثاني 2023/2024، والذين أعلنت أسماؤهم ضمن قوائم وحدة تنسيق القبول الموحد، بأن كل من يتخلف عن تسديد الرسوم الجامعية المطلوبة اعتباراً من يوم الأحد 11/2/2024 ولغاية يوم الأحد 18/2/2024 يعتبر مستنكفاً. كما وضعت مجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها لغايات استكمال جوارئ التسجيل. للمزيد من التفاصيل : انقر هنا



