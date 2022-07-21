جمعية القلب الامريكية ( AHA) تزور المركز التعليمي الوطني للاسعاف والطوارئ

الوكيل الإخباري- قام فريق جمعية القلب الامريكية (AHA) في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ممثله بالاستاذ رامي خطار والأستاذ محمد المزين بزيارة المركز التعليمي الوطني للاسعاف والطوارئ.

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حيث قام فريق الجمعية خلال الزيارة بالتفتيش على معايير الجودة في دورات AHA وجاهزية المركز لزيادة اعداد المدربين والمتدربين لدى المركز و قدم فريق جمعية القلب الامريكيه شهادة شكر للمركز التعليمي الوطني للاسعاف والطوارئ تقدير للجهود المبذولة من قبل المركز حيث تسلم الشهاده عن المركز التعليمي الوطني للاسعاف والطوارئ المقدم أمجد الرواشده القائم بأعمال مدير المركز ، حيث اكد حرص المركز على تطبيق معايير الجوده في التدريس والاعطاء وتوفير البيئه التدريبيه المناسبه للمنتسبين.