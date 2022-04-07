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الخميس، 07-04-2022 02:16 م

حماية المستهلك: حملات مقاطعة في حال استمرار ارتفاع الأسعار

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات توجه الحملة لتبني حملات مقاطعة لأصناف من الخضار إذا استمر ارتفاع أسعارها خلال الفترة المقبلة.

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وقال عبيدات لـ"الوكيل الإخباري"، إنه سيتم إجراء دراسة حول أسعار الخضار خلال الأسبوع المقبل وفي حال استمرار ارتفاعها عن المعتاد فإن الجمعية ستتبنى حملات لمقاطعتها إلى حين انخفاض أسعارها واستقرارها.

 

وأضاف أن هناك بعض التجار غير الملتزمين بالقرارات الحكومية والسقوف السعرية التي وضعت مؤخرا، داعيا إلى مقاطعة بعض الأصناف والسلع لفترة محددة.

 

وأشار عبيدات إلى أن بعض التجار يستغلون حاجة المواطنين للمواد الأساسية من خلال رفع أسعارها وخاصة في شهر رمضان المبارك.

 

وبيّن أن الإجراءات الحكومية الأخيرة غير رادعة وما زال هناك ارتفاع في بعض الأصناف محليا.

 

ودعا عبيدات المواطنين والمستهلكين إلى المفاضلة بين الأصناف التي تتوفر فيها البدائل وشرائها حسب قدراتهم الشرائية.

 

وكان مواطنون اشتكوا خلال الأسبوعين الماضيين من ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضار والمواد الأساسية، ما حدا بالحكومة إلى وضع سقوف سعرية لمواجهة غلاء الأسعار بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

 

 




 

 


 

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