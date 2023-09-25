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الإثنين، 25-09-2023 08:25 م

حوارية حول حقوق المرأة في إربد

منطقة-دوار-الدرة-في-محافظة-إربد


الوكيل الاخباري - نظم مركز شباب وشابات البويضة التابع لمديرية شباب إربد وبالتعاون مع مدرسة البويضة الثانوية للبنات اليوم، حوارية حول "حقوق المرأة"، وذلك بمشاركة 20 طالبة من المدرسة.

خلال اللقاء تم الحديث حول دور المرأة في المجتمع، وإستعراض المراحل التاريخية التي ساهمت فيها المرأة في نهضة المجتمعات المحلية، والأدوار الرئيسية التي قامت بها المرأة على مر العصور وصولا إلى العصر الإسلامي الذي تم به تكريم المرأة، إضافة الى التركيز على نظرة الإسلام للمرأة والمكانة المتميزة التي أعطاها الإسلام للمرأة وعن حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية ومقارنتها مع الثقافات الأخرى.

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