الجمعة 04-11-2022
الوكيل الاخباري

الكرك: اختتام مشروع بناء الجسور ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة

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الخميس، 03-11-2022 11:54 م

الكرك: اختتام مشروع بناء الجسور ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة

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الوكيل الاخباري - اختُتِم اليوم الخميس مشروع "بناء الجسور ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة: الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة الكرك"، والمُنفذ من قبل معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا وجمعية متين الخيرية في المحافظة.

وحضر الفعالية مساعد محافظ الكرك لشؤون التنمية هاني الظليفي ومدير التنمية الاجتماعية نصر المعاقبة ومدير مديرية شباب الكرك يعقوب الحجازين ، وعدد من المدراء والممثلين عن المؤسسات الرسمية والجهات ذات العلاقة بحقوق أشخاص ذوي الإعاقة.

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