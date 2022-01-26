الأربعاء 26-01-2022
الوكيل الاخباري

الأرصاد تنشر آخر تطورات المنخفض القطبي وتساقط الثلوج

انشطار سفينة مصرية بسبب الظروف الجوية ونجاة طاقمها

ناشطون يتندرون : رئيس الوزراء اصدر قرار العطلة بمناسبة عيد ميلاده - صورة

الأمن يحذر السائقين في الجنوب من بدء تساقط الثلوج بغزارة - أسماء المناطق

حقيقة انحراف العاصفة الثلجية عن الاردن

دراسة توضح كيفية الحصول على مناعة فائقة ضد كورونا

ثلوج كثيفة جنوب الأردن والأمن يُحذر - فيديو

الخصاونة للمواطنين: لا تخرجوا إلا للضرورة

بدء تساقط الثلوج في غرب عمّان والأرصاد تنشر آخر تحديثات منخفض الخير

الدوريات الخارجية تنشر حالة الطرق - أسماء

الأربعاء، 26-01-2022 12:57 م

دراسة: 92% من الأردنيين متعاطفون مع اللاجئين

WhatsApp Image 2022-01-26 at 12.57.26 PM


الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة استطلاعية جديدة نشرتها اليوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومركز نماء للاستشارات الاستراتيجية أن ٩٢% من الأردنيين يقولون إنهم متعاطفون مع اللاجئين. 
 
هذا الاستطلاع، الذي شمل عينات من ٣٢٢٩ أردني؛ ١٧٥٤ من عمان، و ٩١٦ من اربد، و٢٩٩ من الكرك، و٢٦٠ من المفرق، هو الجولة الثالثة لدراسة منظور الشعب الأردني تجاه اللاجئين. 
 
تشير النتائج الرئيسية إلى أن ٧٦٪ من الأردنيين يعتقدون أن نهج الحكومة الأردنية تجاه اللاجئين كان إيجابياً، وهو ما يعكس نتائج استطلاعات الرأي في حزيران/يونيو ٢٠٢١ وكانون أول/ديسمبر ٢٠٢٠. 
 
ومن جهته، قال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن السيد دومينيك بارتش: "لا يزال الأردنيون ثابتون في التزامهم بمساعدة اللاجئين".

اضافة اعلان

 

واختتم حديثه قائلاً: "لكن مع تزايد ادماج اللاجئين في المجتمع المحلي، لم يعد بإمكاننا النظر في احتياجاتهم بمعزل عن الآخرين". 
 
كما يُظهر الاستطلاع مؤشرات على زيادة الإرهاق داخل المجتمع الأردني المضيف للاجئين.

 

ومقارنة بالاستطلاعات السابقة، هناك زيادة بين أولئك الذين يعتقدون أن الحكومة الأردنية قد قدمت أكثر من اللازم لمساعدة اللاجئين.

 

كما اتفق المزيد من الأشخاص مع العبارة القائلة – "إن على الأردن التركيز على مساعدة الأردنيين وليس اللاجئين". 
 
عند النظر في تأثير اللاجئين على الاقتصاد الأردني، أشار أكثر من ثلاثة أرباع المستجيبين إلى أن الوظائف وأجور العمل والوصول إلى الخدمات قد تأثرت سلباً مع وجود اللاجئين.

 

ومع ذلك، قال معظم الأردنيون إن جائحة كورونا لم تغير نظرتهم إلى اللاجئين، على الرغم من أن معظمهم يعتقدون أنهم تضرروا أكثر مقارنة بجيرانهم اللاجئين. 
 
"خلال آخر ثلاثة جولات من هذا الاستطلاع، شهدنا تغيراً في الرأي العام الأردني تجاه اللاجئين. وارتبط هذا التغير بتراجع الأوضاع الاقتصادية للأردنيين.

 

كما وتظهر هذه الدراسة، أنه من بين ٥٩٪ من الأردنيين الذين يعتقدون أن اللاجئين أثروا على الاقتصاد الأردني، أفاد ٧٨٫٤٪ منهم أن اللاجئين أثروا سلباً على وضعهم الاقتصادي الشخصي.

 

علاوة على ذلك، يعتقد ٦٨٪ من الأردنيين أن اللاجئين يتلقون كثيرا من الدعم و ٦٢٪ يرون أن الكثير من الأموال تُنفق على اللاجئين.

 

وفي الوقت الذي أدى هذا  الوباء إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية في الأردن، قال ٩١٪ من الأردنيين أنهم تأثروا سلباً ، وأفاد ٨١ ٪ من الأردنيين أنهم عانوا أكثر من اللاجئين.

 

وأشارت الدراسة إلى أن تراجع النظرة الإيجابية تجاه اللاجئين مرتبطه بسوء الأوضاع الاقتصادية للأردنيين". بحسب الدكتور فارس بريزات، رئيس مجلس إدارة نماء للاستشارات الاستراتيجية. 
 
وخلال هذا المؤتمر الذي أطلقت فيه نتائج الاستطلاع في ٢٦ كانون ثاني/يناير ٢٠٢٢، أعاد ممثلو المجتمع الدولي في الأردن التأكيد على دعمهم لتعزيز الجهود لدعم اللاجئين والأردنيين على حد سواء والعمل من أجل زيادة إدماج اللاجئين في النظم الوطنية. 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الخصاونة لوغو

ناشطون يتندرون : رئيس الوزراء اصدر قرار العطلة بمناسبة عيد ميلاده - صورة

Screenshot_13

الأمن يحذر السائقين في الجنوب من بدء تساقط الثلوج بغزارة - أسماء المناطق

heac

مجلس هيئة الاعتماد يقر استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات جامعية

3e84c3a8-14a0-4a48-8546-dc41a8472f37

ثلوج كثيفة جنوب الأردن والأمن يُحذر - فيديو

image (2)

الشمالي يتفقد عددا من الأسواق ويؤكد وفرة السلع

image

الخصاونة للمواطنين: لا تخرجوا إلا للضرورة

أخبار متعلقة
4d728f39-6ed5-455e-b1d3-dd8a54a364d8

الأردن يصدر عدداً قياسياً من تصاريح العمل للاجئين السوريين

61df1976a1af9

النائب العجارمة: مشروع التعرفة الكهربائية "سُلق" وجاء بدون دراسة وافية للشارع

WhatsApp Image 2022-01-12 at 3.10.02 PM

استيتية: 8600 أردني يعملون في الفروع الإنتاجية

5fed7232c9644

دائرة الأراضي: لا صحة للأنباء المتداولة عن توزيع أراضي الدولة على الأردنيين

094a6abe-15a5-44ed-97f7-b658437adee3

أسعار فلكية للحوم الجورجية وتجار يغضون النظر عن استيرادها

612a5f77d87ed

المهندسون يرفضون إقرار تعديلات قانون النقابة